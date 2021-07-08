Белорусские власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва", у сотрудников проводят обыски
В Беларуси власти ограничили доступ к изданию "Наша Ніва". У редакторов проводят обыски.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал издания.
Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу приняло Министерство информации. Оно было сделано на основании уведомления Генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации".
"В доме редактора "Нашей Нівы" Андрея Скурко идет обыск", - сообщили в издании.
Ранее в Беларуси задержали главного редактора новостного портала Hrodna.life.
Как писало РБК-Украина, 29 мая в Беларуси освободили журналистку TUT.ВY Любовь Касперович. Она вышла на свободу после 15 суток ареста.
Напомним, в марте в Беларуси задержали журналиста InformNapalm Дениса Ивашина, который имеет статус зарубежного украинца.