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Беларусь пригрозила Западу "болезненными мерами" вплоть до ограничения транзита

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Беларусь, Среда 26 мая 2021 12:29
Беларусь пригрозила Западу "болезненными мерами" вплоть до ограничения транзита Фото: в Беларуси пригрозили Западу ограничением транзита (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Власти Беларуси могут ввести санкции против стран Запада в качестве "ответных мер". Минск рассматривает варианты от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита.

Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает "Беларусь Сегодня".

По его словам, по поручению Александра Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер "в полном соответствии с законодательством".

"Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию - от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. Но мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей", - сказал Головченко.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом самолет сопровождали боевые истребители.

Как заявил Лукашенко, сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии.

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас рассматриваются санкции проти властей Беларуси в связи с задержавнием Протасевича.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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