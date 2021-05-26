Білорусь пригрозила Заходу "болючими заходами" аж до обмеження транзиту

Влада Білорусі може запровадити санкції проти країн Заходу в якості "заходів у відповідь". Мінськ розглядає варіанти від ембарго на ввезення товарів до обмеження транзиту.

Про це заявив прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко, передає " Білорусь Сьогодні ".

"Заходи будуть вельми болючі для країн, що зайняли відверто ворожу позицію - від ембарго на ввезення товарів до обмеження транзиту. Але ми все ж розраховуємо на розсудливість тих, хто поспішає пройти точку неповернення, пропонуємо протверезитися і подумати ще раз перед тим, як встати на слизьку стежку економічної війни, в якій не буде переможців", - сказав Головченко.

За його словами, за дорученням Олександра Лукашенка підготовлено комплекс спеціальних захисних заходів "у повній відповідності до законодавства".

Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому літак супроводжували бойові винищувачі.

Як заявив Лукашенко, повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії.

Президент США Джо Байден заявив, що зараз розглядаються санкції проти влади Білорусі у зв'язку із затриманням Протасевича.

Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".