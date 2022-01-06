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Беларусь отправила в Казахстан своих "миротворцев"

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправке белорусских военных в Казахстан. Они по просьбе президента Казахстана помогут властям подавить массовые протесты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси.

По словам Хренина, в Казахстан уже вылетела подготовленная "миротворческая" рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Все военные служат по контракту. Перед отправкой подразделение прошло комплекс учений.

"По результатам разговора с министром обороны Казахстана, что произошло, мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущения нарушения конституционного строя. Мы готовы оказать им всю возможную помощь в рамках взятых на нас обязательств", - заявил Хренин.

Напомним, вчера президент Казахстана обратился к странам ОДКБ с просьбой предоставить войска для подавления протестов.

Сегодня вечером в Казахстан прибыла первая группа российских военных.

Отправить своих "миротворцев" в Казахстан готовятся Армения, Таджикистан и Киргизия.

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