ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еще четыре страны подтвердили участие в миссии ОДКБ в Казахстане

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 12:48
Еще четыре страны подтвердили участие в миссии ОДКБ в Казахстане Фото: страны-участницы ОДКБ направляют войска в Казахстан (odkb csto org)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на 6 января Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан подтвердили намерение участвовать в "миротворческой" миссии в охваченном протестами Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Таким образом, все стороны ОДКБ направят своих военных в Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления властей вышеуказанных стран.

"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

В свою очередь на экстренном заседании Кабинета министров Киргизии заявили о готовности оказать поддержку Казахстану и выполнить союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, СМИ пишут о том, что Таджикистан направит около 70 военных в Казахстан.

"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении МИД Таджикистана.

О порядка 70 военных в рамках миссии ОДКБ в Казахстане пишут и армянские СМИ. Армянский контингент уже отправился в страну, его представители будут охранять стратегические объекты.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за военной помощью на фоне массовых протестов и беспорядков в стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который председательствует в организации, сообщил, что запрос Токаева удовлетворен.

Россия уже направила своих военных в Казахстан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Казахстан Киргизия Армения Таджикистан
NEWS
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
Какие тарифы изменятся в январе: сколько будем платить за газ, свет, тепло и воду
DAILY
Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Митрополит Епифаний: Мы не стремимся быть государственной церковью, как РПЦ