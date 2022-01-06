Еще четыре страны подтвердили участие в миссии ОДКБ в Казахстане

По состоянию на 6 января Армения, Беларусь, Киргизия и Таджикистан подтвердили намерение участвовать в "миротворческой" миссии в охваченном протестами Казахстане в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Таким образом, все стороны ОДКБ направят своих военных в Казахстан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления властей вышеуказанных стран.

"Республика Беларусь полностью готова оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства. В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан", - говорится в заявлении МИД Беларуси.

В свою очередь на экстренном заседании Кабинета министров Киргизии заявили о готовности оказать поддержку Казахстану и выполнить союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, СМИ пишут о том, что Таджикистан направит около 70 военных в Казахстан.

"Следуя своим союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, намерены участвовать в коллективной миротворческой операции по оказанию помощи Казахстану в целях устранения возникшей угрозы", - говорится в заявлении МИД Таджикистана.

О порядка 70 военных в рамках миссии ОДКБ в Казахстане пишут и армянские СМИ. Армянский контингент уже отправился в страну, его представители будут охранять стратегические объекты.