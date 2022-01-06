Первые российские военные прибыли в Казахстан

В Казахстан сегодня, 6 января, прибыли первые подразделения российских военных. Они прибыли в составе "миротворческих" сил ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство " РИА Новости ".

В составе сил ОДКБ в Казахстан отправили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

О прибытии первых российских военных в Казахстан для помощи в подавлении протестов сообщило Министерство обороны РФ.

Напомним, вчера Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой предоставить войска для подавления протестов. Первыми согласились Россия и Беларусь, позже об отправке войск заявили Армения и Таджикистан.

Как писало РБК-Украина, утром Россия отправила десантников в Казахстан.

Больше о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".