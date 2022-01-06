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Первые российские военные прибыли в Казахстан

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Казахстан, Четверг 06 января 2022 16:40
Первые российские военные прибыли в Казахстан Фото: в Казахстан прилетіли російські військові (t.me nexta_live)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Казахстан сегодня, 6 января, прибыли первые подразделения российских военных. Они прибыли в составе "миротворческих" сил ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

О прибытии первых российских военных в Казахстан для помощи в подавлении протестов сообщило Министерство обороны РФ.

В составе сил ОДКБ в Казахстан отправили подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

Напомним, вчера Токаев обратился к главам стран ОДКБ с просьбой предоставить войска для подавления протестов. Первыми согласились Россия и Беларусь, позже об отправке войск заявили Армения и Таджикистан.

Как писало РБК-Украина, утром Россия отправила десантников в Казахстан.

Больше о ситуации читайте в материале "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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