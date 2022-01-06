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Білорусь відправила в Казахстан своїх "миротворців"

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправу білоруських військових в Казахстан. Вони на прохання президента Казахстану допоможуть владі придушити масові протести.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

За словами Хреніна, в Казахстан вже вилетіла підготована "миротворча" рота зі складу 103-ї повітряно-десантної Вітебської бригади сил спеціальних операцій. Всі військові служать за контрактом. Перед відправкою підрозділ пройшов комплекс навчань.

"За результатами розмови з міністром оборони Казахстану, що відбулася, ми бачимо їх повну рішучість до наведення порядку та недопущення порушення конституційного ладу. Ми готові надати їм всю можливу допомогу в рамках взятих на нас зобов'язань", - заявив Хренін.

Нагадаємо, вчора президент Казахстану звернувся до країн ОДКБ з проханням надати війська для придушення протестів.

Сьогодні ввечері в Казахстан прибула перша група російських військових.

Відправити своїх "миротворців" в Казахстан також готуються Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

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