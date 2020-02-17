Беларусь откроет на границе с Украиной еще одну заставу

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Заставу откроют в населенном пункте Деражичи

Глава государственного пограничного комитета Беларуси Анатолий Лаппо заявил о создании еще одной пограничной заставы на границе с Украиной в населенном пункте Деражичи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "БЕЛТА".

По его словам, в прошлом году было создано шесть мобильных групп. С формированием еще двух подразделений в Полоцке и Гродно этот вопрос будет решен для всех территориальных органов пограничной службы.

"В этом году нам предстоит сформировать еще две маневренные группы и погранзаставу в населенном пункте Деражичи", - сказал Лаппо.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украинско-российской границы.

Также в России считают, что рассмотрение идеи президента Украины Владимира Зеленского относительно патрулирования границы с РФ на Донбассе невозможно без учета мнения "ДНР" и "ЛНР".

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона согласна на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО.