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Беларусь готова взять под контроль границу с Россией на Донбассе

Новости » Политика    26.09.2019 - 11:29
Беларусь готова взять под контроль границу с Россией на Донбассе
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Также Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев на Донбасс

Беларусь готова ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинским журналистам.

Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев и контроле участка украино-российской границы при условии согласия сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон", - сказал Лукашенко.

По словам главы республики, Минск продолжит делать все возможное для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины.

Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

РБК-Украина также сообщало, что в СМИ появилась информация, что Россия и Беларусь собираются объединиться в конфедеративное государство уже в 2022 году. Вскоре в Беларуси эту идею опровергли, заявив, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

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