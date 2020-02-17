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Білорусь відкриє на кордоні з Україною ще одну заставу

Новини » Політика     17.02.2020 - 12:37
Білорусь відкриє на кордоні з Україною ще одну заставу
Іллюстративне фото (sputnik by)

Заставу відкриють в населеному пункті Деражичі

Голова державного прикордонного комітету Білорусі Анатолій Лаппо заявив про створення ще однієї прикордонної застави на кордоні з Україною в населеному пункті Деражичі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "БЕЛТА".

За його словами, минулого року було створено шість мобільних груп. З формуванням ще двох підрозділів у Полоцьку і Гродно це питання буде вирішене для всіх територіальних органів прикордонної служби.

"Цього року нам належить сформувати ще дві маневрені групи та прикордонну заставу в населеному пункті Деражичі", - сказав Лаппо.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова ввести миротворців на Донбас і взяти під контроль ділянку українсько-російського кордону.

Також у Росії вважають, що розгляд ідеї президента України Володимира Зеленського щодо патрулювання кордону з РФ на Донбасі неможливе без урахування думки "ДНР" і "ЛНР".

Раніше Зеленський заявив, що українська сторона згодна на спільний контроль кордону з представниками ОБСЄ та ОРДЛО.

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