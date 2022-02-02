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Беларусь ограничила железнодорожный транзит из Литвы

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Минск, Среда 02 февраля 2022 22:33
Беларусь ограничила железнодорожный транзит из Литвы Фото: Беларусь ввела ограничения на железнодорожный транзит из Литвы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Беларусь ограничила железнодорожный транзит из Литвы. Под запрет на перевозку попал ряд литовских товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Как отмечает издание, о введении запрета железнодорожного транзита для группы товаров из Литвы объявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, принято решение запретить перевозки по белорусской территории нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые отгружались на станциях "Литовских железных дорог".

Представитель белорусского МИД отметил, что ранее Литва запретила транзит через свои порты товаров из Беларуси. Глаз добавил, что Минск предлагал провести переговоры по этому вопросу, но Вильнюс от диалога отказался.

Напомним, ранее Литва приняла решение расторгнуть контракт между государственным предприятием "Литовские железные дороги" и компанией "Беларуськалий" на перевозки удобрений.

Отметим, в начале января из-за скандала с "Беларуськалием" с поста главы "Литовских железных дорог" ушел Мантас Бартушка.

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