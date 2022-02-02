Беларусь ограничила железнодорожный транзит из Литвы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА .

Как отмечает издание, о введении запрета железнодорожного транзита для группы товаров из Литвы объявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, принято решение запретить перевозки по белорусской территории нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, которые отгружались на станциях "Литовских железных дорог".

Представитель белорусского МИД отметил, что ранее Литва запретила транзит через свои порты товаров из Беларуси. Глаз добавил, что Минск предлагал провести переговоры по этому вопросу, но Вильнюс от диалога отказался.