Білорусь обмежила залізничний транзит з Литви
Білорусь обмежила залізничний транзит з Литви. Під заборону на перевезення потрапив ряд литовських товарів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
Як зазначає видання, про введення заборони залізничного транзиту для групи товарів з Литви оголосив прессекретар Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій око. За його словами, прийнято рішення заборонити перевезення по білоруській території нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, які відвантажувалися на станціях "Литовських залізниць".
Представник білоруського МЗС зазначив, що раніше Литва заборонила транзит через свої порти товарів з Білорусі. Око додав, що Мінськ пропонував провести переговори з цього питання, але Вільнюс від діалогу відмовився.
Нагадаємо, раніше Литва прийняла рішення розірвати контракт між Державним підприємством "Литовські залізниці" та компанією "Білоруськалій" на перевезення добрив.
Зазначимо, на початку січня через скандал з "Білоруськалієм" з поста глави "литовських залізниць" пішов Мантас Бартушка.