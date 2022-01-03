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Глава железных дорог Литвы ушел с поста из-за скандала с "Беларуськалием"

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Понедельник 03 января 2022 20:26
Глава железных дорог Литвы ушел с поста из-за скандала с "Беларуськалием" Фото: Глава железных дорог Литвы ушел с поста (pixabay)
Автор: Валерия Полищук

Генеральный директор государственного предприятия "Литовские железные дороги" Мантас Бартушка ушел с поста главы ведомства. Такое решение он принял после скандала с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"С учетом имеющихся рисков и необходимости диверсификации деятельности план "Литовских железных дорог" на 2022 год составлен без расчета на белорусские грузы с расширением работы на рынках Польши и Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Литве произошел скандал из-за транзита калия из Беларуси. Два литовских министра уже подали в отставку.

Как стало известно, в августе США, Канада и Британия ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" (Lietuvos gelezinkeliai) и Клайпедский порт, участвующие в экспортных поставках удобрений, предпринимали действия для сохранения белорусского транзита.

14 декабря премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что не исключает отставку всего правительства из-за транзита удобрений попавшего под санкции "Беларуськалия" через Литву. Президент Литвы Гитанас Науседа просит не принимать поспешных решений.

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