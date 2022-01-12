Литва расторгает контракт с Беларусью на перевозки удобрений

Правительство Литвы приняло решение расторгнуть контракт между государственным предприятием "Литовские железные дороги" и компанией "Беларуськалий" на перевозки удобрений. Договор будет аннулирован с 1 февраля текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Перевозка удобрений по этому соглашению, естественно, должна быть прекращена, поскольку законных оснований для их транспортировки больше нет", - заявил после заседания правительства министр транспорта Мариус Скуодис.

По его словам, договор будет расторгнут с 1 февраля текущего года. За этот период стороны должны адаптироваться к новым условиям.

При этом министр отметил, что в Литве есть около 10 компаний, которые могли бы взять на себя перевозки удобрений "Беларуськалия".

"Будет рассмотрена степень, в которой сделки различных юридических лиц отвечают интересам национальной безопасности Литвы", - добавил Скуодис.