Литва расторгает контракт с Беларусью на перевозки удобрений
Правительство Литвы приняло решение расторгнуть контракт между государственным предприятием "Литовские железные дороги" и компанией "Беларуськалий" на перевозки удобрений. Договор будет аннулирован с 1 февраля текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Перевозка удобрений по этому соглашению, естественно, должна быть прекращена, поскольку законных оснований для их транспортировки больше нет", - заявил после заседания правительства министр транспорта Мариус Скуодис.
По его словам, договор будет расторгнут с 1 февраля текущего года. За этот период стороны должны адаптироваться к новым условиям.
При этом министр отметил, что в Литве есть около 10 компаний, которые могли бы взять на себя перевозки удобрений "Беларуськалия".
"Будет рассмотрена степень, в которой сделки различных юридических лиц отвечают интересам национальной безопасности Литвы", - добавил Скуодис.
Напомним, в начале января из-за скандала с "Беларуськалием" с поста главы "Литовских железных дорог" ушел Мантас Бартушка.
Отметим, в декабре 2021 года в Литве произошел скандал из-за транзита калия из Беларуси. В отставку подали два министра.
Как сообщало РБК-Украина, в августе США, Канада и Британия ввели санкции против белорусских компаний, которые вступили в силу 8 декабря. Однако несмотря на это "Литовские железные дороги" и Клайпедский порт пытались сохранить транзит белорусских удобрений.