Беларусь направила Украине предложение о закупке нефти

Правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая все возможные варианты. Об этом заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента Александра Лукашенко, передает БЕЛТА.

Как отметил чиновник, соответствующие коммерческие предложения направлены в Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

"Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - сказал он.

Крутой заявил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

"Каких-то новых нюансов переговоров с Российской Федерацией у нас на сегодняшний день нет. Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла", - заявил он.

Как сообщало РБК-Украина, Российская Федерация с 1 января 2020 года прекратила экспорт нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Позже поставки были частично возобновлены.

В начале января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не смог договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России.