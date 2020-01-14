Білорусь направила Україні пропозицію про закупівлю нафти

Уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи всі можливі варіанти. Про це заявив перший віце-прем'єр Дмитро Крутий за підсумками наради у президента Олександра Лукашенка, передає БЕЛТА.

Як зазначив чиновник, відповідні комерційні пропозиції направлені в Україну, Польщу, країни Балтії, Казахстан і Азербайджан.

"Всі комерційні служби наших заводів, Білоруської нафтової компанії знаходяться на переговорах практично в щоденному режимі. Думаю, тут ми теж скоро отримаємо альтернативні варіанти поставки конкретної нафти", - сказав він.

Крутий заявив, що Білорусь вважає економічно недоцільним і безглуздим платити премії російським нафтовим компаніям в колишніх обсягах.

"Якихось нових нюансів переговорів з Російською Федерацією у нас на сьогоднішній день немає. Ми як і раніше дотримуємося позиції, що в умовах реалізації податкового маневру і щорічного збільшення вартості нафти для Білорусі за рахунок зменшення мита платити премію російським нафтовим компаніям в тому розмірі, в якому ми домовлялися це робити в 2011 році, сьогодні не має жодного сенсу", - заявив він.

Як повідомляло РБК-Україна, Російська Федерація з 1 січня 2020 року припинила експорт нафти на білоруські нафтопереробні заводи. Пізніше поставки були частково відновлені.

На початку січня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не зміг домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним про контракт на поставку нафти через завищені вимоги Росії.