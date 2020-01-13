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Россия и Беларусь провалили переговоры по транзиту нефти

Новости » Экономика     13.01.2020 - 12:46
Россия и Беларусь провалили переговоры по транзиту нефти
Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Минск предложил повысить тарифы на 2020 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не договорились о тарифах на транзит российской нефти. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

Минск предложил повысить тарифы на 2020 год согласно действующей методике. Вместе с тем, продолжил представитель ведомства, у российской стороны возникли определенные вопросы по расчетам, проведенным ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

"Поэтому мы договорились в ближайшее время продолжить встречи на уровне специалистов, где будут уточняться эти расчеты", - добавил он.

Представитель МАРТ также заявил, что согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января, если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин не смогли договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России.

Напомним, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. В пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

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