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Лукашенко рассказал о сложностях переговоров с Путиным по нефти

Новости » Политика     09.01.2020 - 17:33
Лукашенко рассказал о сложностях переговоров с Путиным по нефти
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко и Путин не смогли договориться о контракте на поставку нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин не смогли договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России. Об этом рассказал Лукашенко, передает "БелТА".

По его словам, Россия предлагает закупать нефть по ценам, которые превышают среднемировые.

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - сказал Лукашенко.

Также Лукашенко заявил, что искренне привержен идее о суверенитете страны.

"Вы заметили, что в последнее время в своих выступлениях я часто говорю о суверенитете и независимости. Поверьте, это от души. Здесь нет никакого вранья, здесь нет какого-то моего поступка в угоду кому-то. Я действительно привержен этой идее", - сказал он.

Напомним, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. В пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

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