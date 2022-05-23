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Беларусь начала проверку вооружения и технического обеспечения собственной армии

Фото: Беларусь начала проверку вооружения и технического обеспечения собственной армии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вооруженные силы Беларуси начали проверку сил реагирования. Как отметили в Минобороны страны, мер по призыву военнообязанных не планируется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Белта".

Согласно сообщению от Минобороны, планируется проверка вооружения, военной и специальной техники, которая содержится на длительном хранении в воинских частях.

"Проверка включает в себя снятие образцов вооружения, военной и специальной техники с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе совершения маршей различной протяженности. Для выполнения данных мероприятий призыв военнообязанных не предусматривается", - рассказали в Минобороны.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто не знал заранее, какую роль в войне получит Беларусь. Однако, никто не ожидал, когда с ее территории начали лететь ракеты.

Еще 5 мая, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь, якобы, не планирует участвовать в войне против Украины. Однако, вчера, 22 мая, стало известно о том, что к границе с нашей страной были приближены русские "Искандеры".

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