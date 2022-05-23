Білорусь почала перевірку озброєння та технічного забезпечення власної армії

Згідно з повідомленням від Міноборони, планується перевірка озброєння, військової та спеціальної техніки, яка утримується на тривалому зберіганні у військових частинах.

"Перевірка включає зняття зразків озброєння, військової та спеціальної техніки зі зберігання та здійснення ними контрольного пробігу в ході здійснення маршів різної протяжності. Для виконання цих заходів заклик військовозобов'язаних не передбачається", - розповіли у Міноборони.