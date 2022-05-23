Білорусь почала перевірку озброєння та технічного забезпечення власної армії

Збройні сили Білорусі розпочали перевірку сил реагування. Як відзначили в Міноборони країни, заходів щодо заклику військовозобов'язаних не передбачається.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Белта".
Згідно з повідомленням від Міноборони, планується перевірка озброєння, військової та спеціальної техніки, яка утримується на тривалому зберіганні у військових частинах.
"Перевірка включає зняття зразків озброєння, військової та спеціальної техніки зі зберігання та здійснення ними контрольного пробігу в ході здійснення маршів різної протяжності. Для виконання цих заходів заклик військовозобов'язаних не передбачається", - розповіли у Міноборони.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що, за словами президента України Володимира Зеленського, ніхто не знав заздалегідь, яку роль у війні отримає Білорусь. Однак, ніхто не очікував, коли з її території почали летіти ракети.
Ще 5 травня, Олександр Лукашенко відзначив, що Білорусь, нібито, не планує брати участь у війні проти України. Однак, вчора, 22 травня, стало відомо про те, що до кордону з нашою країною були наближені російські "Іскандери".
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