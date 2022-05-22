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Беларусь приблизила российские "Искандеры" к границе с Украиной

Новина українською →
Воскресенье 22 мая 2022 16:13
Беларусь приблизила российские "Искандеры" к границе с Украиной Фото: Беларусь приблизила один из российских "Искандеров" к границе с Украиной (wikimedia by Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь приблизила к границе с Украиной российские "Искандеры". Это произошло впервые за два месяца войны на территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

Несмотря на то, что Российская Федерация отступила с Киевского направления, Беларусь и в дальнейшем сохраняет часть российской техники и личного состава оккупанта на своих территориях. Иногда же, продолжают фиксировать и запуски ракет с территории страны.

Отмечается, что приоритетом отслеживания в настоящее время является:

  • ТРК "Точка-У";
  • РСЗО "Смерч"»;
  • РСЗО "Град";
  • ВТРК "Искандер".

Сегодня же, впервые за долгое время, мониторинговая группа зафиксировала перемещение "Искандеров" к границе с Украиной.

Напомним, РБК-Украина писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, никто до конца не знал роль Беларуси в войне до ее начала, в связи с чем приходилось готовиться ко всем сценариям.

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