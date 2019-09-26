Лукашенко: Беларусь готова помочь в восстановлении Донбасса

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Об этом в четверг, 26 сентября, он заявил на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Беларусь заинтересована в мире и стабильности на территории Украины.

"Я не раз говорил, что Беларусь крайне заинтересована в прочном мире и стабильности у наших украинских друзей. Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины - это боль в сердцах белорусов. Наша боль", - сообщил Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь продолжит делать все от нее зависящее для достижения мира в Украине. В частности, обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь, участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия и Беларусь собираются объединиться в конфедеративное государства уже в 2022 году. Вскоре в Беларуси эту идею опровергли, заявив, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России.

В начале сентября Лукашенко заявил, что Беларусь не будет отворачиваться от России в международных отношениях и отметил, что белорусы и россияне - один народ.

Также РБК-Украина сообщало, что подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Беларусь и ЕС проводили подготовку к введению безвизового режима с 2014 года.