Лукашенко: без США не получится урегулировать конфликт на Донбассе

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко поддерживает участие США в переговорах по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что урегулировать конфликт на Донбассе не получится без участия США. Об этом он заявил на встрече с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, передают белорусские СМИ.

В частности, по словам Лукашенко, США могли бы способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

"Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится", - добавил он.

Он также высказал мнение, что если у переговорщиков не получается прийти к консенсусу, то необходимо подключать новые силы, которые могут принести свежие идеи.

"Новые идеи должны появляться", - подчеркнул он.

Напомним, ранее бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп готов присоединиться к нормандскому формату по урегулированию конфликта в Украине.

Сам Дональд Трамп утверждал, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.