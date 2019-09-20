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Лукашенко подписал с ЕС соглашение об упрощении визового режима

Новости » Политика    20.09.2019 - 12:36
Лукашенко подписал с ЕС соглашение об упрощении визового режима
Иллюстративное фото (sb.by.jpg)

Беларусь и ЕС с 2014 года проводят подготовку к введению безвизового режима

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передают местные СМИ.

Сообщается, что документ будет опубликован сегодня.

"Главой государства принято решение, которое сегодня будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии", - заявил Глаз.

Отметим, Беларусь и ЕС с 2014 года проводят консультации по проектам соглашений об упрощении визовых формальностей и реадмиссии.

Напомним, в августе стало известно, что Беларусь и Европейский Союз могут подписать соглашение об упрощении визового режима. Тогда сообщалось, что в связи с новой визовой политикой ЕС, которая начнет действовать осенью, шенгенская виза для белорусов подорожает с 60 до 80 евро. Впрочем, этого не произойдет, если стороны договорятся об упрощении визового режима и реадмиссии.

РБК-Украина сообщало ранее, что Кабинет министров Украины одобрил соглашение между правительствами Украины и Республики Колумбия о взаимной отмене визовых требований. Соглашение предусматривает, что граждане обеих стран смогут въезжать и пребывать на территории другого государства без виз сроком до 90 дней в течение 180 дней.

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