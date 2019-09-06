Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявляет, что россияне и белорусы - один народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна не будет отворачиваться от России в международных отношениях и отметил, что белорусы и россияне - один народ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Лукашенко отвергает обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад и заявляет, что Беларусь "никогда не отвернется от России".

"Что касается России, мы - один народ, я тысячу раз говорил. Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо. И то, что у нас сегодня проблемы порой с Россией, так это же не с русскими людьми и не с россиянами. Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их? Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата", - сказал он.

В то же время Лукашенко потребовал, чтобы Россия уважительно относилась к Беларуси.

"Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", - заявил президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко передали проект интеграции Беларуси с Россией, которым предусмотрено создание союзного государства. Беларусский лидер поручил ускорить согласование этого вопроса с Москвой.

Ранее Лукашенко перекрыл границу с Украиной якобы из-за хлынувшего потока оружия. В Госпогранслужбе Украины заявили, что количество попыток контрабанды оружия через украино-белорусскую границу в последний год снизилось.



Ранее РБК-Украина сообщало, что в телефонном разговоре Лукашенко пообещал помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому в урегулировании ситуации на Донбассе.