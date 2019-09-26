Лукашенко: Білорусь готова допомогти у відновленні Донбасу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу. Про це у четвер, 26 вересня, він заявив на зустрічі з представниками українських ЗМІ, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Білорусь зацікавлена в мирі та стабільності на території України.

"Я не раз говорив, що Білорусь зацікавлена в міцному світі і стабільності у наших українських друзів. Ця позиція базується не тільки на платформі добросусідства. Нинішній конфлікт на сході України - це біль в серцях білорусів. Наш біль", - повідомив Лукашенко.

Він також зазначив, що Білорусь продовжить робити все від неї залежне для досягнення миру в Україні. Зокрема, забезпечувати роботу тристоронньої контактної групи в Мінську, надавати гуманітарну допомогу, брати участь у відновленні інфраструктури Донбасу.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Росія і Білорусь збираються об'єднатися в конфедеративну державу вже у 2022 році. Незабаром у Білорусі цю ідею спростували, заявивши, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії.

На початку вересня Лукашенко заявив, що Білорусь не буде відвертатися від Росії в міжнародних відносинах і зазначив, що білоруси і росіяни - один народ.

Також РБК-Україна повідомляло, що підписав угоду з Євросоюзом про спрощення візового режиму та реадмісію. Білорусь і ЄС проводили підготовку до введення безвізового режиму з 2014 року.