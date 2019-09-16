Беларусь опровергла идею объединения с Россией

Фото: пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт (nn.by)

У Лукашенко заявили, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России

Власти Беларуси опровергли идею создания конфедеративного государства с Российской Федерацией. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает белорусское издание "Наша Нива".

Она уточнила, что в основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Также Эйсмонт заявила, что информация о создании конфедерации между странами, которую ранее распространили российские СМИ, является "журналистскими штампами".

"Все громкие термины, используемые в приведенной статье, - конфедерация, федерация и т.д. - мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы. В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия", - сказала она.

Эйсмонт добавила, что между странами ведутся только те переговоры, которые экономически целесообразны.

"В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявляет пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Она также отметила, что работа над расширением экономического сотрудничества продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Предполагается, что сначала страны создадут единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицируют учет собственности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков по утверждению дорожной карты объединения России и Беларуси нет. По его словам, вся информация касательно этой темы носит сугубо предварительный характер.