БЭБ должно получить экономические статьи УПК и руководство без "старых кадров", - УРБ

Украинский бизнес призывает ускорить формирование конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро экономической безопасности, а будущих ее членов призывают "выбирать "новые лица", которые не имеют "институциональной памяти" работы в коррумпированных службах.

Об этом говорится в заявлении Украинского совета бизнеса , обнародованной в четверг.

Так, члены Украинского совета бизнеса, в состав которого входит почти 100 бизнес объединений, выразили обеспокоенность ситуацией вокруг создания и формирования Бюро.

"Создается впечатление, что создается очередной орган со сменой вывески, и у бизнеса останутся те же самые проблемы. На сегодня все правоохранительные органы остаются при своих полномочиях. Может сложиться так, что, к примеру, налоговая милиция, получит новое название. В тексте закона о СБУ из задач службы исключили выявления и раскрытия правонарушений в отношении коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики, а вот поручения или указания в заключительных положениях закона о БЭБ по ликвидации этих подразделений и высвобождение их работников нет. Есть риск, что подразделения "перекочуют" в контрразведку или в защиту национальной безопасности", - отмечают авторы заявления.

Создание единого органа по борьбе с экономическими преступлениями с руководством, которое ранее не работало в других правоохранительных и проверяющих органах - было ключевым требованием украинского бизнеса, напоминают в Украинском совете бизнеса.

Кроме того, важный проект изменений в УПК, который бы должен был определить исключительную подследственность экономических преступлений Бюро, много месяцев обсуждается в комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Авторы заявления также отмечают важность создания независимой, ответственной и незаангажированной конкурсной комиссии по отбору руководителя Бюро.

"От кандидатуры руководителя будет зависеть качество нового органа. Любой человек из уже существующих коррумпированных органов способен свести на нет все многолетние усилия по его созданию. Также без назначенного руководителя БЭБу нельзя создать и зарегистрировать орган как юридическое лицо и отобрать лучшие, не "запятнанные" кадры" - а времени на это остается все меньше.

Представители бизнеса призывают формировать руководство Бюро исключительно из "новых лиц", которые не работали ранее в правоохранительных и проверяющих органах.

Также бизнес-ассоциации призывают депутатов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности учесть предложения специалистов и определить исключительную подследственность экономических преступлений БЭБа, с учетом соответствующих поправок к проекту №3959-1 ко второму чтению.