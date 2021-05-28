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Глава ГФС назвал даты ликвидации ведомства и начала работы Бюро экономической безопасности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бюро экономической безопасности (БЭБ) заработает 25 сентября 2021 года. На следующий день после этого Государственная фискальная служба (ГФС) прекратит свое существование.

Об этом в пятницу, 28 мая, в ходе брифинга сообщил глава ГФС Вадим Мельник.

"25 сентября - это дата, когда БЭБ должен начать работу и на следующий день после этого Государственная фискальная служба прекратит существование", - сказал он.

Мельник уточнил, что возглавляемое им ведомство уже находится в процессе ликвидации. По его словам, он планирует выдвинуть свою кандидатуру на должность главы БЭБ.

"Считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу попросить работу в этом направлении", - добавил глава ГФС.

Напомним, летом 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах ликвидировать ГФС. По его словам, упразднение ведомства является одним из условий получения второго транша микрофинансовой помощи для страны.

Отметим, в мае 2019 года Кабмин создал комиссию по реорганизации ГФС.

Кроме того, в материале РБК-Украина сообщалось, чем занимается ГФС и кто ее возглавляет.

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Новости Украины ГФСВадим Мельник