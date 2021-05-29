БЧБ-флаги и критика Лукашенко: в Европе прошли акции в поддержку Беларуси

В частности, акция солидарности с белорусами прошла на Майдане независимости в Киеве, на нее пришли около 70 человек.

Городская власть польского Белостока присоединилась к акции Global picket of Solidarity и вывесила бело-красно-белый флаг на гостевом дворце Браницких.

В столице Беларуси люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту.

В то же время, как пишет DW, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Пикет состоялся возле посольства России.

А в Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг. Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден.

Министерство иностранных дел Норвегии выразило солидарность с запросом белорусов на демократию. Министр Ине Эриксен Серейде заявила, что Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси.