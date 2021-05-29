БЧБ-флаги и критика Лукашенко: в Европе прошли акции в поддержку Беларуси

Сегодня, 29 мая, в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ) флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.
Об этом пишет белорусский портал TUT.BY.
В частности, акция солидарности с белорусами прошла на Майдане независимости в Киеве, на нее пришли около 70 человек.
Городская власть польского Белостока присоединилась к акции Global picket of Solidarity и вывесила бело-красно-белый флаг на гостевом дворце Браницких.
В столице Беларуси люди с бело-красно-белыми флагами прошли колонной по Партизанскому проспекту.
В то же время, как пишет DW, в Берлине около 300 человек провели митинг с критикой Александра Лукашенко и российского президента Владимира Путина. Пикет состоялся возле посольства России.
А в Швеции власти муниципалитета Нака вывесили на здании администрации бело-красно-белый флаг. Аналогичным образом поступила администрация нидерландского города Куворден.
Министерство иностранных дел Норвегии выразило солидарность с запросом белорусов на демократию. Министр Ине Эриксен Серейде заявила, что Осло уважает храбрость и стойкость мирных протестующих в Беларуси.
Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила на субботу глобальный пикет солидарности с Беларусью.
Напомним, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.