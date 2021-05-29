БЧБ-прапори і критика Лукашенка: в Європі пройшли акції на підтримку Білорусі

Зокрема, акція солідарності з білорусами пройшла на Майдані незалежності в Києві, на неї прийшли близько 70 осіб.

Міська влада польського Білостока приєдналася до акції Global picket of Solidarity і вивісила біло-червоно-білий прапор на гостьовому палаці Браницьких.

У столиці Білорусі люди з біло-червоно-білими прапорами пройшли колоною по Партизанському проспекту.

Водночас, як пише DW, у Берліні близько 300 осіб провели мітинг з критикою Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна. Пікет відбувся біля посольства Росії.

А в Швеції влада муніципалітету Нака вивісила на будівлі адміністрації біло-червоно-білий прапор. Аналогічним чином надійшла адміністрація нідерландського міста Куворден.

Міністерство закордонних справ Норвегії висловило солідарність із запитом білорусів на демократію. Міністр Іне Еріксен Серейде заявила, що Осло поважає хоробрість і стійкість мирних протестувальників у Білорусі.