RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

БЧБ-прапори і критика Лукашенка: в Європі пройшли акції на підтримку Білорусі

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 29 травня, у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ) прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.

Про це пише білоруський портал TUT.BY.

Зокрема, акція солідарності з білорусами пройшла на Майдані незалежності в Києві, на неї прийшли близько 70 осіб.

Міська влада польського Білостока приєдналася до акції Global picket of Solidarity і вивісила біло-червоно-білий прапор на гостьовому палаці Браницьких.

У столиці Білорусі люди з біло-червоно-білими прапорами пройшли колоною по Партизанському проспекту.

Водночас, як пише DW, у Берліні близько 300 осіб провели мітинг з критикою Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна. Пікет відбувся біля посольства Росії.

А в Швеції влада муніципалітету Нака вивісила на будівлі адміністрації біло-червоно-білий прапор. Аналогічним чином надійшла адміністрація нідерландського міста Куворден.

Міністерство закордонних справ Норвегії висловило солідарність із запитом білорусів на демократію. Міністр Іне Еріксен Серейде заявила, що Осло поважає хоробрість і стійкість мирних протестувальників у Білорусі.

Зазначимо, білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська оголосила на суботу глобальний пікет солідарності з Білоруссю.

Нагадаємо, раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьЕвропаакцииподдержка