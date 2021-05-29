Сегодня первая годовщина протестов в Беларуси. Тихановская призвала провести "глобальный митинг"

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская призвала 29 мая провести глобальный день солидарности с белорусами. Она просит поддержать своих сограждан в борьбе за демократию.

Сегодня в Беларуси отмечается первая годовщина начала ненасильственных акций протеста и "самых суровых репрессий в нашей современной истории".

Именно 29 мая исполняется год от ареста за "участие в несанкционированном митинге" мужа Тихановской, видеоблогера Сергея Тихановского.

С тех пор Тихановский, намеревавшийся стать кандидатом на президентских выборах в августе, находится за решеткой. В марте ему вручили окончательное обвинение, ему грозит заключение на срок до 15 лет.

"Мой муж, Сергей Тихановский, был арестован режимом ровно год назад. Решительный, смелый, с желанием изменить будущее своей страны - как миллионы белорусов. Мы с нашими детьми каждый день скучаем по Сергею. Но мы верим, можем, победим", - заявила оппозиционерка.