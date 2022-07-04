"Байрактар" для Украины уже в Литве: когда нам его передадут

Беспилотник "Байрактар", на который литовцы собрали более 5 млн евро, уже в Литве. Его передадут Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Bayraktar "Vanagas" со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину", - написал он.

Как сообщалось ранее, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники "Байрактар" для ВСУ.

При этом компания Baykar решила предоставить три беспилотника бесплатно.