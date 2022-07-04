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"Байрактар" для України уже в Литві: коли нам його передадуть

Фото: "Байрактар" для України уже в Литві (Bayraktar TB2)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Безпілотник "Байрактар", на який литовці зібрали понад 5 млн євро, вже у Литві. Його передадуть Україні найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Bayraktar "Vanagas" з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну", - написав він.

Нагадаємо, у травні Литва оголосила збір коштів на покупку "Байрактара" для України. Литовці зібрали 5 млн євро за 3,5 дні.

Тоді Туреччина вирішили передати Україні безпілотник безкоштовно.

Як повідомлялося раніше, українці за три дні зібрали 600 мільйонів гривень для фонду Сергія Притули, аби придбати безпілотники "Байрактар" для ЗСУ.

Натомість компанія Baykar вирішила надати три беспілотники безкоштовно.

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ЛитваБайрактар