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"Байрактар" для Украины уже в Литве: когда нам его передадут

Новина українською →
Литва, Понедельник 04 июля 2022 15:58
"Байрактар" для Украины уже в Литве: когда нам его передадут Фото: "Байрактар" для Украины уже в Литве (Bayraktar TB2)
Автор: Елизавета Драбкина

Беспилотник "Байрактар", на который литовцы собрали более 5 млн евро, уже в Литве. Его передадут Украине в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Bayraktar "Vanagas" со всем приобретенным боевым снаряжением уже в Литве! 6 июля состоится его презентация на базе воздушных сил в Шауляе, и после этого он отправится в Украину", - написал он.

Напомним, в мае Литва объявила сбор средств на покупку "Байрактара" для Украины. Литовцы собрали 5 млн евро за 3,5 дня.

Тогда Турция решили передать Украине беспилотник бесплатно.

Как сообщалось ранее, украинцы за три дня собрали 600 миллионов гривен для фонда Сергея Притулы, чтобы приобрести беспилотники "Байрактар" для ВСУ.

При этом компания Baykar решила предоставить три беспилотника бесплатно.

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