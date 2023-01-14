У Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов

Пытаясь продемонстрировать сотрудничество с Министерством юстиции, личный адвокат Байдена сам сообщил, что на этой неделе в доме президента были обнаружены дополнительные секретные документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

"Поскольку у меня есть разрешение безопасности, я поехал в Уилмингтон ( штат Делавер, там находится дом Байдена – ред.) в четверг вечером, чтобы помочь предоставить документ, который личный адвокат президента нашел в среду, в Министерство юстиции... Пока я передавал его сопровождавшим меня представителям Министерства юстиции среди материалов с ним было обнаружено пять дополнительных страниц с грифами секретности, в общей сложности шесть страниц. Сотрудники министерства юстиции сразу их забрали", - пояснил адвокат Белого дома Ричард Заубер. Также в субботу Заубер, опубликовал хронологию событий по выявлению секретных документов в личном кабинете Байдена и его дома в Уилмингтоне, пытаясь продемонстрировать сотрудничество с расследованием Министерства юстиции.