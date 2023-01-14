У Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов
Пытаясь продемонстрировать сотрудничество с Министерством юстиции, личный адвокат Байдена сам сообщил, что на этой неделе в доме президента были обнаружены дополнительные секретные документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
"Поскольку у меня есть разрешение безопасности, я поехал в Уилмингтон ( штат Делавер, там находится дом Байдена – ред.) в четверг вечером, чтобы помочь предоставить документ, который личный адвокат президента нашел в среду, в Министерство юстиции... Пока я передавал его сопровождавшим меня представителям Министерства юстиции среди материалов с ним было обнаружено пять дополнительных страниц с грифами секретности, в общей сложности шесть страниц. Сотрудники министерства юстиции сразу их забрали", - пояснил адвокат Белого дома Ричард Заубер.
Также в субботу Заубер, опубликовал хронологию событий по выявлению секретных документов в личном кабинете Байдена и его дома в Уилмингтоне, пытаясь продемонстрировать сотрудничество с расследованием Министерства юстиции.
Напомним, ранее в собственном офисе президента США Джо Байдена обнаружили 10 секретных документов. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.
В свою очередь Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.
Ранее подобный скандал начался вокруг Трампа. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении бывшего президента США в его имении Мар-а-Лаго Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правила, не сдал в Национальный архив, когда уходил с поста главы государства.
Тогда Байден, комментируя событие, назвал этот поступок "безответственным".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.