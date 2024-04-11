У Байдена невдоволені затримкою з допомогою Україні, але не мають "плану Б", - Bloomberg

Адміністрація американського президента Джо Байдена стає більш розчарованою через затримки у фінансуванні боротьби України проти Росії. В США зростає занепокоєння, що російські війська можуть досягти значних успіхів у найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами анонімних американських чиновників, не існує жодного "плану Б" для США щодо допомоги Україні, окрім 60 мільярдів доларів військової допомоги, які досі розглядаються в Конгресі.

Одне з джерел видання наголосило, що європейським лідерам потрібно подолати затримки та використовувати прибутки від заблокованих російських активів, щоб допомогти Україні .

Водночас інше джерело зазначило, що Європейські країни також повинні терміново відповісти на прохання України та надати країні більше систем протиповітряної оборони Patriot зі своїх запасів.