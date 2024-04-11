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У Байдена недовольны задержкой с помощью Украине, но не имеют "плана Б", - Bloomberg

США, Четверг 11 апреля 2024 21:03
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У Байдена недовольны задержкой с помощью Украине, но не имеют "плана Б", - Bloomberg Фото: американский президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Администрация американского президента Джо Байдена становится более разочарованной из-за задержек в финансировании борьбы Украины против России. В стране растет беспокойство, что российские войска могут достичь значительных успехов в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам анонимных американских чиновников, не существует никакого "плана Б" для США по помощи Украине, кроме 60 миллиардов долларов военной помощи, которые остаются в Конгрессе.

Один из источников издания отметил, что европейским лидерам нужно преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных российских активов, чтобы помочь правительству президента Украины Владимира Зеленского.

В то же время другой источник отметил, что Европейские страны также должны срочно ответить на просьбу Украины и предоставить стране больше систем противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

Украина без помощи США будет вынуждена отступать на фронте

В конце февраля Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

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