У Байдена недовольны задержкой с помощью Украине, но не имеют "плана Б", - Bloomberg

Администрация американского президента Джо Байдена становится более разочарованной из-за задержек в финансировании борьбы Украины против России. В стране растет беспокойство, что российские войска могут достичь значительных успехов в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам анонимных американских чиновников, не существует никакого "плана Б" для США по помощи Украине, кроме 60 миллиардов долларов военной помощи, которые остаются в Конгрессе.

Один из источников издания отметил, что европейским лидерам нужно преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных российских активов, чтобы помочь правительству президента Украины Владимира Зеленского.