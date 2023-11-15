ЗСУ просунулися в районі Вербового і на лівому березі Херсонської області: карти боїв ISW

Українські війська продовжили ведення наступальних дій на Мелітопольскому напрямку і просунулися північний захід від Вербового. Також ЗСУ розширюють зону контролю на лівому березі Херсонської області в районі Кринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 листопада, показують, що російські війська нібито просувалися на південний захід від Першотравневого (21 км на схід від Куп’янська).

Генштаб України 14 листопада повідомив, що російські війська безуспішно атакували на Куп’янському напрямку в районі Синьківки, Петропавлівки, Іванівки та на Лиманському напрямку в районі Надії, Новоєгорівки, Торського, Серебрянського лісництва.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська продовжують наступ на Куп'янському напрямку, незважаючи на значні втрати.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 14 листопада. У Міноборони РФ заявили, що українські війська атакували в районі Синьківки і Загоруйківки

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 листопада, показують, що російські війська нібито досягли успіхів на північ від Берхівського водосховища, приблизно за 5 км на північний захід від Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Богданівки. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що російські сили атакують на північ і південь від Бахмута, намагаючись відновити ініціативу, але повідомив, що українські сили обороняють цей район.

Командир української роти "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ситуація на Бахмутському напрямку ускладнилася через постійну зміну тактики Росії та інтенсивне використання російськими військами безпілотників.

Генштаб ЗСУ заявив, що 14 листопада українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку. Сирський зазначив, що українська оборона в районі Бахмута заважає наступальним можливостям Росії.

Російські війська 14 листопада продовжили наступальні дії на Авдіївському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що війська РФ незначно просунулися в промислову зону Авдіївки біля Яснинуватого провулку.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ використовували "тактику Вагнера" під час нападу на східне Степове та проводили невеликі групові напади без підтримки бронетехніки на укріплені українські позиції.

Український Генштаб повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Авдіївки, Сіверного, Тоненького, Водяного, на схід від Первомайського та на південь від Новокалинового.

Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені контратаки поблизу Авдіївки 14 листопада.

Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі атаки росіян поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки (10 км на південь від Донецька).

"Південна вісь"

Російські війська 14 листопада здійснили обмежені наземні удари в районі кордону Донецько-Запорізької областей. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 листопада, показують, що окупанти нібито просувалися на захід від Новодонецького.

Російський батальйон "Восток", який дислокується в районі кордону Донецько-Запорізької областей, стверджував, що погані погодні умови продовжуватимуть ускладнювати наземні операції, доки ґрунт не затвердіє, і що бої в цьому районі стали позиційними.

Українські війська 14 листопада провели наступальні дії на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що українські війська просувалися на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного). Генштаб України повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Роботиного. Один російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ "активізувалися" поблизу П’ятихаток.

14 листопада українські війська продовжили бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області. На геолокаційних кадрах, опублікованих 13 листопада, видно, що українські війська просунулися до Кринок.

Російський військовий блогер заявив , що українські війська намагалися розширити зону контролю поблизу Кринок. Російський "воєнкор" стверджує, що інтенсивні бої точаться біля Пойма, Піщанівки і Підстепного.