СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Фаріон
Українські спецслужби почали розслідування кримінальної справи проти Ірини Фаріон. Уже призначено експертизи з приводу її нещодавніх різких висловлювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Що стало причиною для розслідування
За матеріалами слідства, в одному зі своїх інтерв'ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників і в суспільстві загалом.
Крім того, у своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб.
Фото: Ірина Фаріон (facebook.com/SecurSerUkraine)
За фактом порушення яких статей Кримінального кодексу розпочато розслідування
- Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками;
- Образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю;
- Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер;
- Порушення недоторканості приватного життя.
СБУ ініціювала психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.
Що цьому передувало
Раніше ми детально розповідали, як Ірина Фаріон "здала" особисті дані проукраїнського студента з Криму.
А також ми писали, що студенти "Львівської політехніки" вимагають звільнення Фаріон.
Також Фаріон зробила нову скандальну заяву. Вона висловилася про воїнів Збройних сил України, які розмовляють російською мовою.
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