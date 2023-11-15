Росіяни використали хімзброю проти ЗСУ на двох напрямках фронту, - Deep State

Російські війська застосували хімічну зброю одразу на двох напрямках фронту в Україні. Мова йде про Бахмутський та Сватівський напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deep State .

"Зафіксовано два випадки застосування хімічної зброї на Сватівському та Бахмутському напрямках", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у звіті, швидше за все, ворог використав хлорпікрин, якого "в запасах чимало", і який вже неодноразово використовувався проти українських військ.

Ситуація на фронті: зведення Deep State

Аналітики Deep State констатують: Авдіївка залишається найгарячішою точкою, проте окупанти ведуть наступальні дії на багатьох інших ділянках, що "створює суттєві проблеми в управлінні резервами".

Росія свої резерви не жаліє, відправляючи в бій підрозділи до їх злагодження. Як приклад, 104 десантно-штурмовий полк ворога, який мав до 1 грудня проходити злагодження або вже перебуває у Херсонській області, або знаходиться на марші", - додають в Deep State.

Для довідки

Хлорпікрин - рідина з різким дратівливим запахом. У високих концентраціях отруйний, шкідливий для людини. Належить до II класу небезпеки. Використовується як компонент фумігантних сумішей у сільському господарстві, в камерах газоокурювання для перевірки герметичності ізолюючих та фільтруючих протигазів.

Ситуація на фронті: зведення Генштабу та IWS

За даними Генштабу, сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Минулої доби сталося понад 60 бойових зіткнень.

Зокрема, як йдеться у звіті аналітиків ISW, російські війська, ймовірно, намагаються відновити ініціативу на фронті в Україні, проводячи кілька одночасних наступальних операцій на сході. Проте залишається незрозумілим, чи росіяни зможуть повністю відновити ініціативу, оскільки ЗСУ продовжують тиск на критичні ділянки фронту.

Нагадаємо, у липні 2023 року також повідомлялося, що окупанти використали хімзброю в районі Бахмута.