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Суд поставив крапку в намаганнях Коломойського повернути ПриватБанк

Україна, Середа 15 листопада 2023 12:05
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Суд поставив крапку в намаганнях Коломойського повернути ПриватБанк Фото: Коломойського залишили без ПриватБанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення ПриватБанку з ринку за участю держави. Суд підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Андрія Пишного у Facebook.

"Зокрема суд відмінив квітневе рішення 2019 року Окружного адміністративного суду міста Києва", - написав Пишний та нагадав, що оді суд за позовом Ігоря Коломойського визнав рішення органів влади, які були залучені до процесу націоналізації, противоправними, в тому числі НБУ.

За його словами, сьогодні це судове рішення справедливо скасовано. "НБУ діяв в інтересах держави для захисту її фінансової стабільності. Крапка", - додав Пишний.

Рішення суду

Як повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук, суд застосував норми закону щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності ("антиколомойський" закон).

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Міністерство фінансів викупило 100% акцій за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня 2019 року за позовом Ігоря Коломойського визнав протиправним та скасував рішення уряду про виведення неплатоспроможного ПриватБанку з ринку за участю держави. Рішення ухвалили між першим та другим туром президентських виборів.

У травні 2020 року був ухвалений так званий "антиколомойський" закон, який робить оскарження націоналізації банку майже неможливим.

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