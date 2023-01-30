Байден заявил, что не США не передадут Украине истребители F16

Американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"Байден говорит "нет" отправке США истребителей F-16 в Украину", - пишут журналисты.

По информации СМИ, руководитель Белого дома ответил на вопрос о поставке Киеву боевых самолетов четверного поколения.

Напомним, глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

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