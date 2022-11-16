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Байден екстрено зібрав лідерів G7 і ЄС через можливий удар Росії по Польщі, - CNN

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Середа 16 листопада 2022 03:45
Байден екстрено зібрав лідерів G7 і ЄС через можливий удар Росії по Польщі, - CNN Фото: Президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

На тлі можливого удару Росії по Польщі президент США Джо Байден екстрено зібрав лідерів G7 і Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією Білого дому, в зустрічі взяли участь глави Сполучених Штатів, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії.

Усі ці країни, окрім Японії, є членами НАТО - оборонного Альянсу, до якого також входить Польща, що зазнала удару російською ракетою 15 листопада, внаслідок якого загинули двоє людей.

CNN пише, що журналістів ненадовго впустили до кімнати, аби побачити лідерів, які сиділи за столом.

На запитання, чи може Байден розповісти нові дані про вибух, президент США відповів: "Ні".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда обговорив інцидент з генеральним секретарем НАТО, після чого було проведено перевірку щодо застосування статті 4 статуту Північноатлантичного Альянсу.

До слова, стаття 4 НАТО має на увазі, що "сторони завжди будуть консультуватися один з одним у разі, якщо, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з договірних сторін опиняться під загрозою".

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