Байден екстрено зібрав лідерів G7 і ЄС через можливий удар Росії по Польщі, - CNN

На тлі можливого удару Росії по Польщі президент США Джо Байден екстрено зібрав лідерів G7 і Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За інформацією Білого дому, в зустрічі взяли участь глави Сполучених Штатів, Німеччини, Канади, Нідерландів, Японії, Іспанії, Італії, Франції та Великої Британії.

Усі ці країни, окрім Японії, є членами НАТО - оборонного Альянсу, до якого також входить Польща, що зазнала удару російською ракетою 15 листопада, внаслідок якого загинули двоє людей.

CNN пише, що журналістів ненадовго впустили до кімнати, аби побачити лідерів, які сиділи за столом.

На запитання, чи може Байден розповісти нові дані про вибух, президент США відповів: "Ні".