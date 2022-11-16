Байден заявив, що ракета по Польщі могла бути випущена не з Росії

Президент США Джо Байден заявив про наявність попередньої інформації, що ракета, яка влучила в польське село Пшеводув неподалік кордону з Україною, була випущена не з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

При цьому американський президент зазначив, що лідери країн Європейського союзу та "Великої сімки" на ініційованій ним екстреній зустрічі погодилися підтримати розслідування та з'ясувати, що справді сталося у Польщі 15 листопада.

Байден додав, що наступні кроки буде визначено після того, як все з'ясується.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи була випущена ракета з РФ, президент США вказав на наявність "попередньої інформації, яка спростовує це".

"По лініях траєкторії малоймовірно, що її (ракету, - Ред.) випустили з Росії, проте подивимося", - заявив Байден.