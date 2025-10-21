Байден завершив курс лікування агресивного раку простати, - CBS News

Представниця Байдена підтвердила, що колишній президент, якому в листопаді виповниться 83 роки, 20 жовтня завершив курс променевої терапії в онкологічному центрі Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії.

Раніше, 11 жовтня, його офіс уперше оголосив, що експрезидент США протягом кількох тижнів проходить курс променевої терапії раку простати.

Ешлі Байден, дочка колишнього глави Білого дому, опублікувала в соцмережах коротке відео, на якому її батько дзвонить у дзвіночок.

"Подзвоніть у дзвіночок! Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всьому персоналу лікарні Penn Medicine. Ми так вдячні!", - підписала вона пост.

CBS пояснило, що більшість онкологічних центрів рекомендують пацієнтам дзвонити в настінний дзвіночок після того, як вони завершили лікування. Так роблять для того, щоб підбадьорити інших пацієнтів і проінформувати їх про прогрес.

Однак поки незрозуміло, чи знадобиться Байдену будь-яке інше лікування, оскільки лікарям завжди необхідно оцінювати стан пацієнта протягом кількох тижнів після завершення лікування.