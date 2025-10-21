UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Байден завершив курс лікування агресивного раку простати, - CBS News

Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Колишній президент США Джо Байден завершив курс променевої терапії для лікування агресивної форми раку передміхурової залози. Це ознака прогресу, але не означає кінець лікування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Представниця Байдена підтвердила, що колишній президент, якому в листопаді виповниться 83 роки, 20 жовтня завершив курс променевої терапії в онкологічному центрі Penn Medicine Radiation Oncology у Філадельфії.

Раніше, 11 жовтня, його офіс уперше оголосив, що експрезидент США протягом кількох тижнів проходить курс променевої терапії раку простати.

Ешлі Байден, дочка колишнього глави Білого дому, опублікувала в соцмережах коротке відео, на якому її батько дзвонить у дзвіночок.

"Подзвоніть у дзвіночок! Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всьому персоналу лікарні Penn Medicine. Ми так вдячні!", - підписала вона пост.

CBS пояснило, що більшість онкологічних центрів рекомендують пацієнтам дзвонити в настінний дзвіночок після того, як вони завершили лікування. Так роблять для того, щоб підбадьорити інших пацієнтів і проінформувати їх про прогрес.

Однак поки незрозуміло, чи знадобиться Байдену будь-яке інше лікування, оскільки лікарям завжди необхідно оцінювати стан пацієнта протягом кількох тижнів після завершення лікування.

Нагадаємо, у травні Байдена оголосив, що у нього рак передміхурової залози на пізній стадії, який дав метастази на кістки.

Це, своєю чергою, викликало хвилю занепокоєння і новий раунд запитань щодо здоров'я Байдена і щодо того, чи стикався він із нерозкритими або невідомими медичними проблемами під час свого президентства.

У той час офіс Байдена заявив, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.

Незабаром після того, як він розповів про свій діагноз, Байден написав наступне в Х наступне:

"Рак стосується всіх нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли, що найсильніші ми, коли нас терзають труднощі. Спасибі, що підтримуєте нас любов'ю і підтримкою", - йшлося в публікації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденЗдоров'я