Байден завершил курс лечения агрессивного рака простаты, - CBS News

Бывший президент США Джо Байден завершил курс лучевой терапии для лечения агрессивной формы рака предстательной железы. Это признак прогресса, но не означает конец лечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
Представительница Байдена подтвердила, что бывший президент, которому в ноябре исполнится 83 года, 20 октября завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре Penn Medicine Radiation Oncology в Филадельфии.
Ранее, 11 октября, его офис впервые объявил, что экс-президент США в течение нескольких недель проходит курс лучевой терапии рака простаты.
Эшли Байден, дочь бывшего главы Белого дома, опубликовала в соцсетях короткое видео, на котором ее отец звонит в колокольчик.
"Позвоните в колокольчик! Спасибо невероятным врачам, медсестрам и всему персоналу больницы Penn Medicine. Мы так благодарны!", - подписала она пост.
CBS пояснило, что большинство онкологических центров рекомендуют пациентам звонить в настенный колокольчик после того, как они завершили лечение. Так делают для того, чтобы ободрить других пациентов и проинформировать их о прогрессе.
Однако пока неясно, потребуется ли Байдену какое-либо другое лечение, поскольку врачам всегда необходимо оценивать состояние пациента в течение нескольких недель после завершения лечения.
Напомним, в мае Байдена объявил, что у него рак предстательной железы на поздней стадии, который дал метастазы на кости.
Это в свою очередь, вызвало волну беспокойства и новый раунд вопросов о здоровье Байдена и о том, сталкивался ли он с нераскрытыми или неизвестными медицинскими проблемами во время своего президентства.
В то время офис Байдена заявил, что он рассматривает несколько вариантов лечения, чтобы обеспечить "эффективное управление" болезнью.
Вскоре после того, как он рассказал о своем диагнозе, Байден написал следующее в Х следущее:
"Рак касается всех нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что сильнее всего мы, когда нас терзают трудности. Спасибо, что поддерживаете нас любовью и поддержкой", - говорилось в публикации.