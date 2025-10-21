Байден завершил курс лечения агрессивного рака простаты, - CBS News

Представительница Байдена подтвердила, что бывший президент, которому в ноябре исполнится 83 года, 20 октября завершил курс лучевой терапии в онкологическом центре Penn Medicine Radiation Oncology в Филадельфии.

Ранее, 11 октября, его офис впервые объявил, что экс-президент США в течение нескольких недель проходит курс лучевой терапии рака простаты.

Эшли Байден, дочь бывшего главы Белого дома, опубликовала в соцсетях короткое видео, на котором ее отец звонит в колокольчик.

"Позвоните в колокольчик! Спасибо невероятным врачам, медсестрам и всему персоналу больницы Penn Medicine. Мы так благодарны!", - подписала она пост.

CBS пояснило, что большинство онкологических центров рекомендуют пациентам звонить в настенный колокольчик после того, как они завершили лечение. Так делают для того, чтобы ободрить других пациентов и проинформировать их о прогрессе.

Однако пока неясно, потребуется ли Байдену какое-либо другое лечение, поскольку врачам всегда необходимо оценивать состояние пациента в течение нескольких недель после завершения лечения.