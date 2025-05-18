У Байдена діагностовано агресивну форму раку: що відомо
У колишнього президента США Джо Байдена діагностували "агресивну форму" раку передміхурової залози. Рак поширився на його кістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Минулого тижня президент Джо Байден був оглянутий у зв'язку з новим виявленням вузла простати після того, як у нього з'явилися симптоми сечовипускання, що посилюються. У п'ятницю в нього діагностували рак простати, що характеризується показником Глісона 9 (група 5) з метастазами в кістки", - йдеться в заяві офісу Байдена.
Там додали, що хоч це і більш агресивна форма захворювання, але "рак, мабуть, чутливий до гормонів, що дає змогу ефективно його лікувати".
У заяві йдеться, що Байден і його сім'я "розглядають варіанти лікування разом зі своїми лікарями".
Згідно з повідомленням, рак простати у Байдена має індекс 9 за шкалою Глісона - це високий показник, максимальне значення становить 10. Вищий показник за шкалою Глісона означає агресивнішу форму раку та гірший прогноз виживання.
Хвороби Байдена
Нагадаємо, під час своєї президентської каденції нині колишній президент США кілька разів хворів на корона вірус.
Також ми писали, що в липні 2024 року адміністрація президента США спростувала чутки про те, що Байден проходить лікування від хвороби Паркінсона. Перед цим американські медіа писали, що протягом пів року до Білого дому кілька разів приходив лікар, який спеціалізується на цій недузі.
Детальніше про цю ситуацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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