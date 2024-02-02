Байден ввів санкції проти чотирьох ізраїльтян: стала відома причина

Президент США Джо Байден запровадив санкції проти чотирьох ізраїльтян. Вони звинувачуються у причетності до насильства поселенців на Західному Березі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Байден видав указ, який карає осіб, котрі нападали на палестинців на Західному Березі, де вони хочуть створити свою майбутню державу.

"Указ встановлює систему запровадження фінансових санкцій та візових обмежень проти осіб, які нападають на палестинців, залякують їх або захоплюють їхню власність. Сьогоднішні дії спрямовані на сприяння миру та безпеці як для ізраїльтян, так і для палестинців", - заявив у своїй заяві радник з питань національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.

Під санкції потрапили:

Девід Чай Часдай ініціював і очолив бунт, під час якого було підпалено транспортні засоби та будівлі та завдано шкоди майну в Хуварі, що призвело до загибелі палестинської цивільної особи.

Ейнан Танджіл напав на палестинських фермерів та ізраїльських активістів, закидавши їх камінням та палицями, що призвело до травм, які зажадали медичної допомоги.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. Але ХАМАС відкинув пропозицію.

До речі, про пропозицію Ізраїлю до ХАМАС знову призупинити бойові дії стало відомо ще минулого тижня.