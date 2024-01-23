Ізраїль запропонував ХАМАС призупинити бойові дії для звільнення заручників, - ЗМІ

Ізраїль через посередників запропонував ХАМАС перемир'я на два місяці для звільнення всіх заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios .

Зазначається, що Ізраїль надав ХАМАС пропозицію через катарських і єгипетських посередників про паузу в бойових діях терміном до двох місяців у рамках багатоетапної угоди, яка також включатиме звільнення всіх заручників.

Згідно з пропозицією, угода включатиме звільнення всіх заручників, які залишилися живими і повернення тіл загиблих у кілька етапів. Спочатку буде звільнено жінок, чоловіків старше 60 років і людей, які перебувають у критичному стані.

Наступні етапи включатимуть звільнення жінок-солдатів, чоловіків віком до 60 років, які не є військовослужбовцями, ізраїльських солдатів-чоловіків.

Стверджується, що хоча ця пропозиція не містить угоди про припинення війни, це найдовший період припинення вогню, який Ізраїль пропонував ХАМАС з початку бойових дій.

Видання із посиланням на ізраїльських офіційних осіб стверджує, що Єрусалим очікує відповіді від ХАМАС, але вони обережно оптимістичні щодо можливості досягти прогресу найближчими днями.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масоване вторгення в Ізраїль, і під час нападу захопили в заручники сотні людей. Єрусалим у відповідь розпочав військову операцію проти терористів, зокрема в районі Сектору Газа.

Згодом в ході обміну заручниками терористи звільнили близько 120 осіб, а Ізраїль звільнив групу палестинських в'язнів.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

Як раніше писало The Wall Street Journal, ізраїльські війська знищили від 20 до 30% бойовиків ХАМАС, що поки не відповідає меті Ізраїлю знищити угруповання.